Число пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 50 человек

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В результате взрыва в Париже пострадали 50 человек, 6 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В ведомстве добавили, что новые данные учитывают как тяжело раненных граждан, так и тех, кто получил психологические травмы из-за произошедшего.

Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон отмечал, что два человека находятся в состоянии, угрожающем жизни.

Уточняется, что спасатели пока не могут найти еще одного человека, который, предположительно, мог оказаться под завалами.

Вечером 21 июня в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак произошел взрыв, оно полностью обрушилось.

После в доме начался пожар, в соседних зданиях выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. Согласно предварительной информации, взрыв был вызван утечкой газа.



Газ взорвался в жилом доме в Париже