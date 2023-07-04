Пожар произошел в Столешниковом переулке в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации, возгорание произошло на кровле нежилого здания. На месте происшествия работает прокурор Тверского района Олег Кудрявцев. Он координирует работу правоохранительных органов и специальных служб.

Отмечается, что Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.

По информации ТАСС, в Совете Федерации прозвучало сообщение о возгорании в соседнем здании.

"Уважаемые сенаторы РФ и работники аппарата. В здании по адресу Столешников переулок, дом 7, строение 2, произошло возгорание, нашему зданию опасности нет, просим сохранять спокойствие и плановую работу", – говорится в обращении.

Собеседник агентства отметил, что в здании СФ какое-то время ощущался запах гари.

Ранее пожар произошел в доме в подмосковном городе Королеве, загорелась квартира на 14-м этаже. 10 жильцов были эвакуированы, к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Позже сообщалось, что при пожаре погибли пожарный и ребенок. Возгорание было локализовано на площади 40 квадратных метров.