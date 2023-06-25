Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Подмосковье

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Пожарный и ребенок погибли при пожаре, произошедшем в многоэтажном доме в Королеве Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он отметил, что согласно предварительным данным, пожарный вместе с ребенком сорвались с высоты.

Как сообщили РИА Новостям в экстренных службах, во время возгорания погибли мужчина и женщина.

"При пожаре в многоэтажном доме в Королеве погибли два человека: мужчина и женщина", – заявил представитель экстренных служб.

О пожаре, произошедшем в 25-ти этажном доме стало известно вечером 25 июня. Сотрудники пресс-службы регионального главка МЧС сообщили о возгорании, которое началось в квартире, расположенной на 14-м этаже. Удалось эвакуировать 10 человек.



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