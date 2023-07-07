Хинштейн назвал возможную причину взрыва на заводе "Промсинтез" под Самарой

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава комитата Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что взрыв на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области произошел во время сварочных работ. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам депутата, трубы, с которыми работали сотрудники предприятия, предварительно, были не новыми. В них могли находиться остатки взрывчатых веществ, которые спровоцировали происшествие.

"Выражаю соболезнование семьям и близким погибших и надеюсь, что виновные ответят за смерть людей по всей строгости закона", – заключил Хинштейн.

В результате взрыва на предприятии погибли шесть человек. Еще двое пострадали. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации с сайта завода, он является главным производителем взрывчатых веществ для промышленных отраслей в России. Предприятие работает в Чапаевске с 1997 года.



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