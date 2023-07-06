Умер один из пострадавших при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Один из трех пострадавших при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"К сожалению, 1 человек скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 9 человек были спасены. По факту происшедшего проводятся необходимые следственные мероприятия.

ЧП произошло по адресу 3-я улица Ямского Поля, дом 22, корпус 3, строение 3. Изначально была информация о двух пострадавших, позже их количество увеличилось до трех.

В результате аварийно-спасательных действий пожарным удалось спасти семь человек. К 19:45 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 20:28 возгорание полностью потушили.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин инцидента.

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