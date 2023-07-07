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11:47

Происшествия

Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Чапаевске произошел взрыв на заводе "Промсинтез", погибли шесть человек", – говорится в сообщении.

По информации собеседника издания, еще двое граждан при взрыве получили травмы.

До этого в Москве скончался один из пострадавших при пожаре в бизнес-центре на севере города. Медики предприняли попытку госпитализации пострадавшего, однако он скончался в машине скорой помощи. Из горящего здания спасателям удалось вызволить семь человек.

Один человек погиб при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы

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