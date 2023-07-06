Пожар произошел в подвале Уральского института кардиологии

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В здании Уральского института кардиологии в Екатеринбурге вспыхнул пожар, сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС.

Информация о возгорании появилась рано утром. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в подвале одного из корпусов больницы на улице 8 Марта. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Сотрудники медучреждения организовали эвакуацию – из здания вывели 285 человек. Приехавшие на место оперативно локализовали возгорание. К 08:45 (06:45 по московскому времени) они ликвидировали открытый огонь. Теперь пожарные занимаются разбором и проливкой конструкций.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Екатеринбурге загорелась крыша одного из пятиэтажных жилых домов на Первомайской улиц. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.