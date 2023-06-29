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16:57

Происшествия

В Астраханской области загорелся мусор на площади 3 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Аварии Астрахань"

В Астраханской области вспыхнул крупный пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. На площади три тысячи квадратных метров горит мусор.

Возгорание происходит на улице Железнодорожной, доме 1В, в Наримановском районе. На месте происшествия от МЧС работают шесть единиц техники и 21 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" – две единицы техники, восемь человек и пожарный поезд.

Накануне в МЧС РФ по Ростовской области сообщили о возгорании склада на площади 400 квадратных метров. Эксперты присвоили пожару первый ранг сложности. К ликвидации привлекли 53 человека и 19 единиц техники.

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