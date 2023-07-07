Уголовное дело возбудили после взрыва на заводе "Промсинтез" под Самарой

Фото: СУ СК России по Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом на заводе "Промсинтез" в городе Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время место происшествия осматривают сотрудники ведомства. Следователи предпринимают шаги, необходимые для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

В свою очередь, региональная прокуратура начала проверку после произошедшего.

Взрыв на предприятии "Промзинтез" под Самарой произошел утром 7 июля. В результате погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

По одной из версий, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода.

