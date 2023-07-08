Два человека погибли при пожаре на морской нефтяной платформе в Мексиканском заливе

Фото: twitter.com/Pemex

Два человека погибли и еще один пропал без вести в результате пожара на платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом сообщила сама организация на своей странице в Twitter.

Директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса также сообщил о нескольких пострадавших в результате инцидента. Некоторым из них уже оказали необходимую медицинскую помощь.

"В связи с важностью этого объекта для Pemex, производство существенно пострадало, однако технические специалисты изучают способы восстановления трубопроводов, межсоединений и ведут работы по его восстановлению. Мы продолжаем работать над поиском первопричины этой аварии", – говорится в заявлении компании.

В августе прошлого года более 120 человек пострадали в результате крупного пожара на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас.

В одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тысяч кубометров вспыхнул пожар. Причиной ЧП стал удар молнии.

По информации местных СМИ, в числе пострадавших оказался министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус.