Шесть человек погибли и более 80 пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане

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Пожар в доме для престарелых в Милане унес жизни шести человек, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на итальянские СМИ. Еще 81 человек гопитализирован.

Огонь вспыхнул в ночь на 7 июля. По данным издания Corriera della Sera, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 40 человек отравились продуктами горения. Причину пожара еще не установили, однако пожарные сообщают о случайности.

Как пишет газета Repubblica, этот дом престарелых состоял из 12 отделений. Три из них занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.

Ранее в Екатеринбурге загорелась крыша одного из пятиэтажных жилых домов на Первомайской улице. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.