Более 120 человек пострадали при пожаре на нефтехранилище на Кубе

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Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Более 120 человек пострадали в результате крупного пожара на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас.
"Госпитализирован 121 пациент, пятеро находятся в критическом состоянии, еще трое – в тяжелом", – говорится в сообщении на странице правительства Кубы в Twitter.
По информации новостного агентства Prensa Latina, в числе пострадавших оказался министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус. Уточняется, что чиновнику оказали медицинскую помощь в больнице имени Фаустино Переса, там же находятся еще порядка 70 пострадавших.
В пятницу в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тысяч кубометров в Матансасе вспыхнул пожар. Причиной ЧП стал удар молнии. Тушение огня продолжается. Из районов вблизи нефтехранилища были эвакуированы порядка 800 человек. 17 человек, по официальным данным, считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской компании Pemex в городе Салина-Крус. Там загорелась одна из надземных вертикальных емкостей для хранения нефти. Возгорание было потушено пожарной командой предприятия. Данных о погибших или пострадавших не было.
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