Пожарный самолет упал во время тушения пожара в Греции

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Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея в районе селений Платанистос и Каристос. Об этом сообщает ERT

По информации телеканала, над местом аварии сейчас летает вертолет, чтобы увидеть произошедшее.

Ранее сообщалось, что число эвакуированных туристов с греческого острова Родос в Эгейском море из-за лесных пожаров достигло 70 тысяч человек. В частности, 22 июля аэропорт Греции обслужил 356 рейсов с 50 тысячами пассажиров, а 23 июля – 165 рейсов с 20 тысячами человек.

Также бывший глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти страны попросить у РФ самолеты для тушения лесных пожаров.

Несколько домов и гостиниц повреждены в результате пожара на греческом острове Родос