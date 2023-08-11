Природные пожары на Гавайях унесли жизнь 53 человек

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Природные пожары, бушующие в американском штате Гавайи, унесли жизни более 50 человек, сообщает Life.ru.

11 августа власти подтвердили гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших увеличилось до 53.

В то же время губернатор штата Джош Грин предположил, что количество смертей может превысить 60. Он напомнил о трагедии 1960 года, когда из-за цунами погиб 61 человек.

Накануне говорилось о 36 жертвах трагедии. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Ранее два вертолета столкнулись во время тушения пожара в южной части Калифорнии, три человека погибли.

Один из вертолетов смог приземлиться недалеко от места происшествия, второй потерпел крушение. Все члены экипажа последнего погибли, рассказал местный начальник пожарной охраны Дэвид Фулчер.

По его информации, среди погибших – два пожарных и пилот. Вертолеты вызвали для тушения лесного пожара недалеко от шоссе Пайплайн-роуд.

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