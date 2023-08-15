Граждане США возмутились поведением Байдена во время пожаров на Гавайях

Граждане США возмутились поведением своего президента, который вместо того, чтобы поддержать жителей полыхающих Гавайев, отправился отдыхать в родной Дэлавэр. Журналисты заметили Джо Байдена на очередной велопрогулке и попросили рассказать о помощи пострадавшим. Но он оставил их без комментариев.

Тем временем число жертв пожара приближается к 100. Ситуацию прокомментировал миллиардер Илон Маск. Он назвал позором, что налогоплательщики США буквально платят жалованье представителям украинских властей, тогда как у самих американцев стихийное бедствие.

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