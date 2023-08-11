Выселение монахов из Киево-Печерской лавры даст возможность УПЦ для ее захвата – МИД РФ

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Выселение монахов из Киево-Печерской лавры даст возможность Украинской православной церкви (УПЦ) для ее захвата. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

"Стало известно, что вчера хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника Киево-Печерской лавры к УПЦ, который позволяет выселить монахов из обители. Эта новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение. Ведь если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни", – передает сайт внешнеполитического ведомства слова посла.

Спецпредставитель министерства назвал эту ситуацию очередным актом беззакония и произвола с украинской стороны. Он добавил, что киевский режим сфабриковал судебный процесс и получил нужное решение.

Аскальдович отметил, что в нынешних условиях возник вопрос, насколько независим украинский суд и законно принятое решение, например, в случае с митрополитом Павлом. В связи с этим не стоит надеяться не справедливость апелляционного суда.

Посол не исключил возможность того, что международные суды, в отличие от международных правозащитных организаций, обратят внимание на правовой нигилизм, который творится на Украине, учтут аргументы защитников лавры и примут правильное судебное решение.

Представитель российского МИД заявил о существующей опасности, связанной с тем, что вопрос может "зависнуть", будет упущено время и лавра подвергнется разграблению. Он считает, что этого нельзя допустить.

Немногим ранее глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что решение украинских властей закрыть для паломников Нижнюю лавру в Киеве является вопиющим актом антицерковной политики Киева.

Утром 6 июля украинские власти заняли корпуса Киево-Печерской лавры. В УПЦ уточнили, что силовики опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

Отмечалось, что доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля. Уточнялось, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с указанной даты постоянно закрыт.

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