Власти Украины потребовали от монахов УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля

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Власти Украины приняли решение о том, чтобы лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к некоторым корпусам Киево-Печерской лавры и потребовали освободить помещения до 4 июля. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, соответствующее письмо поступило из минкультуры, передает ТАСС.

"Заповедником ["Киево-Печерская лавра"] принято решение прекратить доступ монахов монастыря к помещениям <...>. Приказом заповедника учреждена комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику", – говорится в документе в адрес УПЦ, который Чекман разместил в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Русской православной церкви (РПЦ) обеспокоены информацией СВР о возможном вывозе властями Украины святынь и мощей из Киево-Печерской лавры в Европу.

В РПЦ призвали дать верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ) убедиться в сохранности святынь, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Святыни Киево-Печерской лавры решили передать в европейские музеи