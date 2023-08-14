Наместник Киево-Печерской лавры Павел перенес операцию

Фото: ТАСС/Информационно-просветительский отдел УПЦ

Медики одной из кардиологических клиник в Киеве провели операцию ранее арестованному наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

"Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства", – написал он в своем телеграм-канале.

Киевские власти предъявили митрополиту Павлу подозрения в сотрудничестве с Россией. На фоне произошедшего в его доме провели обыски, а позже священнослужителя заключили под домашний арест.

После этого Соломенский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры под арест в СИЗО. Он мог выйти из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен. Сам митрополит Павел не признал вину.



Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла