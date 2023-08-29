Площадь пожара в Геленджике выросла до 5 гектаров

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Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 5 гектаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что число задействованных пожарных увеличилось до 195 человек, применяется 45 единиц техники.

Тушение возгорания осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду, уточнили изданию в оперативном штабе Краснодарского края.

Добавляется, что вертолет Ми-8 МЧС России, совершивший 27 сбросов в более 130 тонн воды, возобновит работу по тушению пожара утром, потому что его работа запрещена в темное время суток. Сейчас огонь тушат вручную.

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

До этого крупное возгорание шелухи подсолнечника потушили в городе Кропоткине Краснодарского края. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Пожарный поезд и почти 30 единиц техники тушат возгорание на площади трех вокзалов