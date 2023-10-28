28 октября, 05:51Происшествия
Во Владивостоке тушат лесной пожар площадью в 3 км по фронту
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю
Во Владивостоке пожарные тушат возгорание сухой растительности площадью около трех километров по фронту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Пожар произошел в лесном массиве в микрорайоне Седанка. В ведомстве подчеркнули, что угрозы строениям нет. Всего к тушению огня привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.
Ранее сообщалось, что на Литовском бульваре на юго-западе Москвы загорелась гостиница. Пожарным удалось спасти восемь человек. Также они эвакуировали еще 15.
Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить возгорание. По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из номеров здания.
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