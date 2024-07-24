Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы на улице Молодежной полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в жилом доме на улице Молодежной начался ранним утром 24 июля. Возгорание возникло в квартире на 7-м этаже, затем пламя перекинулось на балкон 8-го этажа, чердак и крышу. Сотрудники МЧС спасли 4 человека из квартиры на 8-м этаже. Самостоятельно из дома эвакуировались около 300 жильцов, о пострадавших не сообщалось.

Площадь пожара быстро возросла с 200 до 2 000 квадратных метров. К его тушению привлекли более 150 специалистов и 46 единиц техники, а также вертолет Московского авиационного центра Ка-32, который сбросил 20 тонн воды.