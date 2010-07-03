Путин ответил на претензии грузинской журналистки перед саммитом ЕАЭС

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Владимир Путин ответил на претензии грузинской журналистки об Абхазии и Южной Осетии перед началом саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.

После церемонии фотографирования президент России направился в здание, где будут проходить мероприятия саммита. Когда он проходил мимо журналистов, свой вопрос выкрикнула сотрудница телеканала "Рустави-2".

Она спросила Путина: "Когда Россия <...> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?" На это российский лидер ответил: "Когда мы примем такое решение".

На слова журналистки о том, что такие обязательства РФ уже на себя брала, Путин ответил: "Мы всегда выполняем свои обязательства".

Саммит стран Евразийского экономического союза начался 1 октября в Ереване.

23 сентября Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Перед подписанием соглашения Москва и Сухуми проведут переговоры с участием МИД и Минобороны. Разрешено вносить изменения, "не имеющие принципиального характера". Россия является гарантом существования Абхазии как независимого государства.

Ранее в МИД прокомментировали тот факт, что Грузия установила блокпост на территории Южной Осетии. В министерстве заявили, что Тбилиси нагнетает напряженность через акции протеста и различные пропагандистские кампании при поддержке Запада.

