Путин ответил на претензии грузинской журналистки перед саммитом ЕАЭС

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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин ответил на претензии грузинской журналистки об Абхазии и Южной Осетии перед началом саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.
После церемонии фотографирования президент России направился в здание, где будут проходить мероприятия саммита. Когда он проходил мимо журналистов, свой вопрос выкрикнула сотрудница телеканала "Рустави-2".
Она спросила Путина: "Когда Россия <...> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?" На это российский лидер ответил: "Когда мы примем такое решение".
На слова журналистки о том, что такие обязательства РФ уже на себя брала, Путин ответил: "Мы всегда выполняем свои обязательства".
Саммит стран Евразийского экономического союза начался 1 октября в Ереване.
23 сентября Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Перед подписанием соглашения Москва и Сухуми проведут переговоры с участием МИД и Минобороны. Разрешено вносить изменения, "не имеющие принципиального характера". Россия является гарантом существования Абхазии как независимого государства.
Ранее в МИД прокомментировали тот факт, что Грузия установила блокпост на территории Южной Осетии. В министерстве заявили, что Тбилиси нагнетает напряженность через акции протеста и различные пропагандистские кампании при поддержке Запада.
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