Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

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Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Проект предложило правительство РФ.

Перед подписанием соглашения Москва и Сухуми проведут переговоры с участием МИД и Минобороны. Разрешено вносить изменения, "не имеющие принципиального характера".

Россия является гарантом существования Абхазии как независимого государства. 26 августа 2008 года Владимир Путин подписал указ, и между странами уставились дипломатические отношения.

Объем инвестпрограммы для поддержки Абхазии на 2017-2019 годы составил около шести миллиардов рублей.

Ранее в МИД прокомментировали тот факт, что Грузия установила блокпост на территории Южной Осетии. В министерстве заявили, что Тбилиси нагнетает напряженность через акции протеста и различные пропагандистские кампании при поддержке Запада.

