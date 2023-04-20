Грузинский банк TBC предупредил о блокировке счетов при нарушении антироссийских санкций

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Один из крупнейших грузинских банков TBC Bank начал рассылать предупреждения клиентам о том, что может закрыть их счета в случае выявления транзакций, связанных с обходом западных санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Грузинская кредитная организация начала рассылать клиентам смс-сообщения, в которых напомнила про введенные санкции ЕС и США против России.

"Финансовое учреждение также просит клиентов учесть, что в случае выявления транзакций, связанных с нарушением санкций, банк оставляет за собой право закрыть счета без предупреждения", – сообщает банк.

При этом конкретных критериев того, что попадает под такие транзакции, банк не предоставил.

Ранее официальный представитель грузинского банка Bank of Georgia подтвердил, что ряд граждан России и Белоруссии лишились своих счетов в финансовой организации. Сообщалось, что уведомления о закрытии счетов получили десятки россиян и белорусов.