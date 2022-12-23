Bank of Georgia подтвердил закрытие ряда счетов граждан РФ и Белоруссии – СМИ

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Официальный представитель грузинского банка Bank of Georgia подтвердил, что ряд граждан России и Белоруссии лишились своих счетов в финансовой организации. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Собеседник издания не объяснил причину, почему были закрыты счета, сославшись на "внутреннюю политику банка". Кроме того, Национальный банк Грузии разрешает коммерческим банкам закрывать счета без объяснения причин.

О ситуации ранее рассказали издание Paper Kartuli и блогер Николай Левшиц. Они сообщили, что десятки россиян и белорусов получили уведомления о закрытии счетов.

В октябре сообщалось, что крупные банки России планируют запустить международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). В финансовых организациях назвали такую услугу востребованной, а часть уже представила конкретные программы по запуску сервиса.

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