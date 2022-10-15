Крупные банки РФ планируют запустить международные переводы через Систему быстрых платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Крупные банки России планируют запустить международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РИА Новости.

В кредитных организациях рассчитывают, что международные переводы через СБП будут пользоваться большим спросом у клиентов. Некоторые банки уже озвучили конкретные планы по сроку запуска этого сервиса, другие высказываются осторожнее и пока только тестируют такие переводы.

В частности, в "Промсвязьбанке" заявили, что участвуют в пилотном проекте по трансграничным переводам в СБП. В организации уверены, что сервис получит широкое распространение среди пользователей.

В Альфа-банке также отметили потенциал сервиса, особенно если с его помощью можно будет совершать платежи в одной валюте и получать в другой.

В планах МТС Банка запустить международные переводы через СБП в Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. На начальном этапе в четвертом квартале текущего года будут введены переводы через систему в один из крупнейших банков Узбекистана.

Провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей по номеру телефона уже стал Тинькофф-банк. В дальнейшем кредитная организация планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС, а также в страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца года.

ВТБ и "Росбанк" до конца 2022 года хотят провести тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей. В будущем к сервису трансграничных переводов через СБП планирует присоединиться банк "Русский Стандарт".

18 мая Центробанк РФ начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей с использованием специальной технологии, благодаря которой можно расплатиться за товар, приложив гаджет к платежному терминалу.

Благодаря внедрению новой технологии появится возможность оперативно производить платеж через Систему быстрых платежей, при этом на стороне магазина необходимо будет иметь лишь обычную QR-наклейку с NFC-антенной.

Кроме того, с помощью системы можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.

ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона

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