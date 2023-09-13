13 сентября, 20:28Политика
Глава Sputnik Молдова заявил, что власти Молдавии не объяснили ему суть обвинений
Фото: телеграм-канал "Sputnik Беларусь"
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов, ранее депортированный из Молдавии, заявил, что власти страны не объяснили сути обвинений, которые были оглашены в его адрес. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что утром 13 сентября Денисов был депортирован, вечером того же дня он прибыл в столичный аэропорт Домодедово.
"Мне дали две минуты на сборы. А когда ты выходишь в шортах, сборы затруднительны, особенно за две минуты. Я успел одеться и все. Я спросил, что, собственно, было поводом для требования покинуть квартиру? Они ответили: "Ну мы же представились", – рассказал он.
Мужчина добавил, что на тот момент он предполагал другое развитие событий, в рамках поездки в миграционную службу он думал, что с ним просто проведут беседу. Денисов подчеркнул, что в последнем его уверили сами сотрудники ведомства.
Приказ о депортации из Молдавии, подписанный главой ведомства, предоставили уже в машине, резюмировал он.
Денисов был депортирован из Молдавии 13 сентября по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.
На сайте Генеральной инспекции по миграции Молдавии было указано, что действия журналиста создают угрозу информационной безопасности республики. Позже временный поверенный Молдавии в Москве был вызван в МИД РФ.
Официальный представитель министерства Мария Захарова в связи с произошедшим заявляла, что курс Молдавии на искоренение неугодных источников информации и подавление любых проявлений инакомыслия "приобретает все более гротескные формы". Она подчеркнула, что российская сторона обязательно примет ответные меры.
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