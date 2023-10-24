В МИД назвали нарушением свободы слова блокировку доступа к русскоязычным СМИ в Молдавии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нарушением свободы слова массовую блокировку доступа к русскоязычным новостным порталам в Молдавии. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам дипломата, 24 октября молдавская служба информации и безопасности решила заблокировать доступ в стране к 22-м русскоязычным новостным порталам, которые якобы "используются в информационной войне против Республики Молдова". Под блокировку попали сайты крупнейших новостных каналов РФ, среди которых Первый канал, НТВ, RT, "Вести.ру" и другие. Указание о блокировке доступа уже направлено интернет-провайдерам.

"Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева", – прокомментировала Захарова.

Кроме того, она добавила, что 25 февраля прошлого года в республике заблокировали доступ к сайту Sputnik Молдова. Позднее такие же ограничения ввели в отношении сайтов ряда других российских и русскоязычных СМИ.

С марта 2022 года, отметила Захарова, в Молдавии действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм. Регулярно штрафуются русскоязычные телеканалы.

"Среднесрочная цель подобной политики – вытеснение русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства Молдавии, а более масштабная – искоренение любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей", – подчеркнула дипломат.

В заключение она указала, что решение о блокировке 22-х порталов приняли менее чем за две недели до всеобщих местных выборов в Молдавии 5 ноября на фоне низких рейтингов кандидатов нынешних властей. Она предполагает, что "официальный Кишинев, бездоказательно обвиняющий Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию", так пытается исправить положение.

Ранее Служба информации и безопасности Молдавии приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ.

В перечне оказались такие интернет-ресурсы, как ВГТРК, телеканалы RT, "Мир", НТВ, "Россия сегодня", РЕН ТВ, "Звезда", "Вести", "360", Москва 24, "РТР-Планета" и другие.



Роскомнадзор сможет ограничить деятельность сайтов с инструкциями по обходу блокировок