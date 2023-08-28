Обстановка в Молдавии несет риски для региональной безопасности – Совбез РФ

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Текущая ситуация в Молдавии несет риски не только для безопасности этой страны, но и для регионов. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью Российской газете.

Помимо этого, он назвал сложной обстановку в Приднестровье. Также Шевцов отметил, что Молдавия активно сближается с НАТО, но формально не отказывается от нейтрального статуса, закрепленного в местной конституции.

"Под надуманным предлогом российской угрозы форсированными темпами наращивается сотрудничество с Альянсом в разных сферах", – подчеркнул он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавия постепенно превращается в "логистический придаток Украины". С начала СВО на Украине Кишинев приступил к глобальным поставкам Киеву горюче-смазочных материалов, медикаментов, а также продовольствия, объяснила представитель дипведомства Мария Захарова.

До этого Россия в качестве ответа на недружественные действия запретила въезд в страну некоторым официальным лицам Молдавии.

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