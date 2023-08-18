Москва закрыла въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии

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Россия в качестве ответа на недружественные действия запрещает въезд в страну некоторым официальным лицам Молдавии. Это следует из заявления, опубликованного на сайте МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что в пятницу, 18 августа, посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий был вызван в МИД, где ему был заявлен протест в связи с решением Кишинева серьезно сократить численность персонала российского посольства. В частности, дипломату указали, что подобный шаг способствует разрушению отношений Молдавии и России, которые и без того переживают кризис.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В конце июля стало известно, что власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства РФ, включая дипломатических представителей и технических специалистов. В МИД РФ тогда назвали это шаг необоснованным и заявили, что он в первую очередь скажется на жителях обеих стран.



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