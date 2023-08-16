Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа

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Консульский отдел посольства России в Кишиневе возобновит прием граждан по всем консульским вопросам с 17 августа 2023 года, сообщает РИА Новости.

Российское консульство возобновит работу после перерыва, связанного с требованием правительства Молдавии сократить штат дипломатов на 45 человек.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва вынужденно ограничит деятельность торгового представительства и российского центра науки и культуры в Молдавии.

В ведомстве обратили внимание, что 14 августа в Москву прибыли сотрудники российских учреждений в Молдавии и члены их семей. Решение о высылке персонала посольства РФ, торгового представительства и центра науки и культуры ранее приняли молдавские власти.

На фоне этого граждан РФ и Молдавии предупредили, что сотрудники российского посольства не смогут оказать должный объем услуг и соблюсти установленные сроки.

МИД рекомендовал гражданам РФ учитывать возможные риски при поездке в Молдавию