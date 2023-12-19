19 декабря, 18:34Политика
Россия не может бросать раненых, как временщики на Украине – Путин
Фото: kremlin.ru
Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, сообщил Владимир Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, их бросают и даже не считают за своих людей.
На выставке президент осмотрел образцы передовых вооружений российской армии, новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых и санитарные автомобили.
Ранее Путин сообщил, что все россияне гордятся своими бойцами на спецоперации и верят в них. Президент выразил уверенность, что Россия добьется всех поставленных целей спецоперации и защитит свой суверенитет и безопасность.
До этого он отметил, что абсолютное большинство россиян обладает патриотическим настроем и поддерживает российскую армию. Российский лидер выразил благодарность всем тем, кто так или иначе помогает бойцам ВС РФ.
Путин заявил, что в зоне СВО находятся 617 тысяч военных РФ
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