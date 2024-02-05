В Минздраве заявили об улучшении состояния пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Состояние пациентов, которые пострадали при ударе украинской армии по пекарне в Лисичанске в ЛНР, улучшается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавшим продолжают оказывать необходимую помощь.

"Состояние пациентов улучшается", – говорится в сообщении.

Состояние двоих пострадавших при ударе оценивается как крайне тяжелое, три человека находятся в тяжелом состоянии. Еще один пациент в состоянии средней степени тяжести.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.



Жители Москвы почтили память погибших при обстреле ВСУ города Лисичанска