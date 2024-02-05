05 февраля, 14:15Происшествия
В Минздраве заявили об улучшении состояния пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Состояние пациентов, которые пострадали при ударе украинской армии по пекарне в Лисичанске в ЛНР, улучшается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
В ведомстве подчеркнули, что пострадавшим продолжают оказывать необходимую помощь.
"Состояние пациентов улучшается", – говорится в сообщении.
Состояние двоих пострадавших при ударе оценивается как крайне тяжелое, три человека находятся в тяжелом состоянии. Еще один пациент в состоянии средней степени тяжести.
Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.
Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.
Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.
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