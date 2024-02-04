Данные об обстреле Лисичанска будут направлены в ООН и комитет Красного Креста – омбудсмен

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Данные об обстреле Лисичанска будут направлены в ООН и Международный комитет Красного Креста, об этом заявила омбудсмен ЛЛНР Виктория Сердюкова в беседе с РИА Новости.

"Напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики", – сказала Сердюкова.

По ее словам, факт нарушения украинскими войсками гуманитарных норм подлежит уголовному наказанию. Эту же информацию она направит федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, заявила Сердюкова.

Ранее Сергей Собянин от имени москвичей и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, которые стали жертвами обстрела. В свою очередь главы ряда субъектов Северо-Кавказского федерального округа также выразили соболезнования семьям погибших и предложили свою помощь пострадавшим

Город Лисичанск, расположенный в ЛНР, попал под обстрел ВСУ 3 февраля. По информации спасателей, всего погибли 28 человек, а 10 были спасены из-под завалов.

Пекарня, по которой была произведена атака, была абсолютно гражданским объектом, совмещенным с кафе, указал зампредседател правительства ЛНР Юрий Говтвин. Он добавил, что туда люди приходят отдохнуть семьями с детьми.

Среди 28 погибших – 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок. В настоящий момент шесть человек находятся в больнице, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, их положили в реанимацию. Из-за трагедии в ЛНР объявили день траура по погибшим.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске