Главы СКФО России предложили свою помощь пострадавшим при обстреле Лисичанска в ЛНР

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Главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа выразили соболезнования семьям погибших и предложили свою помощь пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанск.

"Кабардино-Балкария разделяет боль утраты жителей Луганской Народной Республики и готова оказать всю возможную помощь и поддержку", – написал в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков.

Аналогичное заявление в своем телеграм-канале сделал руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и подтвердил готовность республики оказать необходимую помощь.

Слова поддержки и соболезнования написали также глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Ранее слова соболезнования передал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также пообещал, что чеченские подразделения в составе Вооруженных сил РФ (ВС РФ) сделают все возможное, чтобы в скором времени наказать всех, кто виновен в этом преступлении.

Город Лисичанск, расположенный в ЛНР, попал под обстрел ВСУ 3 февраля. По информации спасателей, всего погибли 28 человек, а 10 были спасены из-под завалов.

Среди 28 погибших – 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок. В настоящий момент шесть человек находятся в больнице, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, их положили в реанимацию.

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