Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 12:51

Происшествия

Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко стал жертвой удара украинской армии по пекарне в Лисичанске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МЧС региона.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших – беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Сейчас шесть человек госпитализированы, четверо из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.

Жители Москвы почтили память погибших при обстреле ВСУ города Лисичанска

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика