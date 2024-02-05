Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко стал жертвой удара украинской армии по пекарне в Лисичанске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МЧС региона.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших – беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Сейчас шесть человек госпитализированы, четверо из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.

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