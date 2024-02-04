Четверо пострадавших после обстрела Лисичанска попали в реанимацию

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

Шесть человек госпитализировали после обстрела со стороны ВСУ Лисичанска в ЛНР, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, их положили в реанимацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу минздрава республики Наталию Пащенко.

"И два человека – в состоянии тяжелом – находятся на лечении в отделениях", – поделилась она.

По словам Пащенко, среди 28 жителей, погибших в результате обстрела, есть 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок.

3 февраля украинская сторона атаковала пекарню в Лисичанске. На территории происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По последним данным, жертвами атаки стали 28 человек. Еще 10 человек получили различного рода травмы.

Военные следователи СК РФ поделились, что украинская армия могла использовать при ударе РСЗО HIMARS. В свою очередь, первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал произошедшее терактом.

Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска. Он подчеркнул, что причастные к трагедии будут наказаны.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске