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Соединенные Штаты отвергли предложение РФ о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом обсуждений.

Уточняется, что российская сторона в конце 2023 и начале 2024 года через посредников, в том числе партнеров РФ на Ближнем Востоке, дала понять Вашингтону, что Москва готова рассмотреть возможность прекращения огня на условии сохранения территориальных приобретений.

Однако США отказались от участия в переговорах. По словам одного из источников, Белый дом не захотел обсуждать прекращение огня без участия украинской стороны. Другой собеседник издания заявил, что Вашингтон отверг эту идею, так как не хотел "давить на Украину".

Ранее американский экономист Джеффри Сакс призвал Киев согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофу на Украине. По словам эксперта, Украина разрушается шаг за шагом, в частности, в демографическом плане.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ошибочными заявления о примирении РФ и Украины в рамках возникшего в 2022 году конфликта.

По его словам, не все могут поверить, что Россия "ищет компромисс" в конфликте с Украиной. В связи с этим он указал и на то, что украинский конфликт позволил укрепить "трансатлантическое единство".

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине