Боррель выступил против примирения на Украине

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ошибочными заявления о примирении РФ и Украины в рамках возникшего в 2022 году конфликта. Об этом он сообщил французскому изданию L'Obs.

По его словам, на данный момент появляется информация о том, что Украина может проиграть, а помощь со стороны западных стран в скором времени иссякнет. Поэтому, отметил политик, возникают заявления о возможном примирении Москвы и Киева.

"Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины", – подчеркнул Боррель.

При этом, по его словам, не все могут поверить, что Россия "ищет компромисс" в конфликте с Украиной. В связи с этим он указал и на то, что украинский конфликт позволил укрепить "трансатлантическое единство". Так, глава евродипломатии напомнил, что ЕС предоставил Украине помощь на сумму 30 миллиардов евро и подготовил около 40 тысяч военных.

"Вместо того чтобы добиваться примирения, мы должны помнить уроки, которые мы извлекли с 2022 года, чтобы избежать повторения ошибок и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха", – заключил Боррель.

Ранее главы МИД 27 стран ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Украины. Министры считают, что поддержку нужно делать быстрее и больше: военно, финансово, в обучении солдат и "всем, что надо Украине, чтобы защитить себя", уточнял глава дипломатии ЕС.

В конце декабря прошлого года Боррель подчеркнул, что российская сторона победит в украинском конфликте, если страны Евросоюза не мобилизуют все свои ресурсы. Политик добавил, что Россия является великой страной, которая "угрожает демократии" Европы.



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