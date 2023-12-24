Боррель признал возможную победу России в конфликте на Украине

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Российская сторона победит в украинском конфликте, если страны Евросоюза не мобилизуют все свои ресурсы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину (президенту РФ Владимиру Путину. – Прим. ред.) победить в войне на Украине", – сказал он.

Политик добавил, что Россия является великой страной, которая "угрожает демократии" Европы.

Вместе с тем Боррель подчеркнул, что Москва не будет удовлетворена "ограниченной территориальной победой". В этой связи Евросоюзу следует готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение долгого времени, заявил глава дипломатии ЕС.

Ранее главы ЕС заявили, что Киев остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Лидеры блока запросили Совет Евросоюза нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

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