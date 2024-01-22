Главы МИД стран ЕС согласились усилить поддержку Украины – Боррель

Фото: 123RF/standrets

Главы МИД 27 стран ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Украины, сейчас не время ее ослаблять. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Министры считают, что поддержку нужно делать быстрее и больше: военно, финансово, в обучении солдат и "всем, что надо Украине, чтобы защитить себя", уточнил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

В конце декабря прошлого года Боррель подчеркнул, что российская сторона победит в украинском конфликте, если страны Евросоюза не мобилизуют все свои ресурсы. Политик добавил, что Россия является великой страной, которая "угрожает демократии" Европы.

До этого главы ЕС заявили, что Киев остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Лидеры блока запросили Совет Евросоюза нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года