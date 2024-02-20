Путин заявил, что Россия выступает против размещения ядерного оружия в космосе

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Россия всегда выступала против установки ядерного оружия в космосе. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что российская позиция по этому вопросу прозрачна и ясна. В связи с этим глава государства призвал международное сообщество не только соблюдать все договоренности по этому вопросу, но и усилить работу в данном направлении.

При этом российский лидер указал на то, что сейчас по какой-то причине на Западе тема по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе обсуждается снова, причем на высокой эмоциональной ноте. Он также добавил, что РФ осуществляет в космосе лишь те проекты, которые проводятся и другими странами, включая США.

В свою очередь, глава Минобороны РФ отметил, что проектов по размещению ядерного оружия в космосе попросту нет у России. По его словам, об этом также известно США.

"У нас нет размещения ядерного оружия в космосе и применения каких-нибудь других элементов ядерного оружия по спутникам, или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам", – уточнил министр.

Шойгу добавил, что власти США, сообщая о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, пытаются надавить на конгресс, чтобы тот одобрил дополнительную поддержку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предлагаемый ими бюджет. Также Шойгу предполагает, что эти разговоры были предназначены для того, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам по стратегической стабильности.

"Они хотели бы, на наш взгляд, возобновить или подвигнуть нас, может быть так неуклюже, к диалогу по стратегической стабильности", – объяснил он Путину.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января попросил организовать встречу с президентом США Джо Байденом по поводу якобы обнаруженной Белым домом новой угрозы нацбезопасности.

Перед этим в администрации США и СМИ сообщали, что Москва якобы планирует установить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. В Кремле такие заявления назвали уловкой Белого дома.