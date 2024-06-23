Депутат Картаполов: ядерная доктрина изменится из-за роста вызовов и угроз

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В РФ может измениться ядерная доктрина, если по отношению к стране увеличатся угрозы и вызовы. Это потребует поменять время для принятия решения об активации ядерного оружия, заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, все будет зависеть от военно-политической обстановки. Парламентарий объяснил, что доктрина показывает реакцию на происходящее вокруг государства.

"Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом", – цитирует Картаполова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, учитывая глобальные трансформации в сфере безопасности. Глава РФ уточнил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. Однако президент подчеркнул, что знает о разрабатывающихся на Западе взрывных ядерных устройствах сверхмалой мощности.

До этого замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков указывал, что РФ планирует внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны Североатлантического альянса. По его словам, изменения могут коснуться и военной доктрины.

