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25 июня, 19:05

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Рябков назвал высокими риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав

В МИД РФ назвали высокими риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав

Фото: ТАСС/АР

Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав в настоящее время высоки. Об этом на форуме "Примаковские чтения" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, нынешняя ситуация не имеет легких решений и выходов. Западные противники, уточнил Рябков, недооценивают готовность РФ постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Это, по его мнению, может приобрести "трагический и фатальный характер".

Однако у России есть ресурсы, позволяющие сделать так, чтобы до западных стран доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, добавил замглавы МИД РФ.

"Но опасность существует, ее нельзя недооценивать, что другая сторона может совершить ошибку, будем стараться не допустить ее", – передает его слова ТАСС.

Ранее глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов сообщил, что в России может измениться ядерная доктрина, если по отношению к стране увеличатся угрозы и вызовы. Он уточнил, что все будет зависеть от военно-политической обстановки. Доктрина, по его мнению, показывает реакцию на происходящее вокруг государства.

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