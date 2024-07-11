Песков подтвердил работу по коррекции ядерной доктрины РФ

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Дискуссии и работы идут вокруг корректировки ядерной доктрины РФ в ответ на действия НАТО, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что намерения Альянса, отраженные в документах по итогам саммита НАТО, потребуют от России не только продуманных и скоординированных, но и эффективных ответных мер для сдерживания.

"Но это не единственный (способ сдерживания. – Прим. ред.)", – добавил Песков.

О том, что в РФ может измениться ядерная доктрина, ранее предупреждали в ГД. Возможной причиной этого назывались "новые угрозы и вызовы". Позже в МИД подтвердили, что "некая конкретизация" может случиться через какое-то время, если Запад продолжит дальнейшую эскалацию.

