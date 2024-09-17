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17 сентября, 19:30

Политика

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прилетел в Иран, где он уже успел встретиться с президентом страны Масудом Пезешкианом. По данным иранских телеканалов, Шойгу передал послание от Владимира Путина.

Также в Тегеране Шойгу встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено позиции исламской республики в отношении транспортных маршрутов, которые ведут через Азербайджан в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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