Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прилетел в Иран, где он уже успел встретиться с президентом страны Масудом Пезешкианом. По данным иранских телеканалов, Шойгу передал послание от Владимира Путина.

Также в Тегеране Шойгу встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено позиции исламской республики в отношении транспортных маршрутов, которые ведут через Азербайджан в Россию.

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