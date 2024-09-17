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17 сентября, 11:30

Общество

Превышающее нормы атмосферное давление ожидается в Москве 17 сентября

Превышающее нормы атмосферное давление ожидается в Москве 17 сентября

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Атмосферное давление, которое на 13–15 единиц превышает норму, ожидается в Москве 17 сентября. В связи с этим горожан призвали прислушиваться к своему самочувствию.

Погода, в свою очередь, в столице остается летней. Так, 17-го числа ожидается до 26 градусов тепла, что на 4–5 градусов выше, чем положено по климатической норме. При этом вечером температура зафиксируется на отметке в 17–18 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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