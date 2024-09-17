Синоптик Вильфанд: "сумасшедше" жаркое лето в столице закончится 22 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Период "сумасшедшего" жаркого лета в Москве подойдет к концу 22 сентября, рассказал в беседе с Агентством "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в среду в столице ожидается 24–26 градусов, в четверг – 23–25 градусов, однако уже в пятницу прогнозируется 21–23 градуса.

"В субботу еще понижение: днем температура с трудом будет приближаться к 20-градусной отметке. В большинстве районов города значения температуры будут в диапазоне от 16 до 21 градуса", – сказал Вильфанд, добавив, что в воскресенье ночью ожидается 3–8 градусов, а днем – около 12–16 градусов.

Кроме того, отметил синоптик, в выходные будет больше облачности. При этом в столице сохранится комфортная погода.

"В ночь на понедельник по области – от 0 до 5 градусов, в Москве – 2–8 градусов. А днем – 13–18 градусов", – заключил Вильфанд.

Как, в свою очередь, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в выходные дни в Москву и область начнет проникать арктический воздух. На уровне 1,5 километра температура понизится до отрицательных значений, что говорит о вероятности заморозков, пояснила синоптик.

Между тем климатическая осень в Московском регионе наступит не раньше октября. Первый снег может выпасть с 14 по 27 октября.