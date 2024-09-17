Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

В Мосгордуме прошла церемония принесения присяги избранных депутатов столичного парламента восьмого созыва. На мероприятии присутствовал Сергей Собянин, который пожелал депутатам успешной и плодотворной работы.

В своей речи мэр обратил внимание на беспрецедентную явку, которая практически в два раза превысила показатели предыдущих выборов в Мосгордуму, "несмотря на сложную ситуацию, которую переживает страна".

Всего в восьмой созыв избрали 45 депутатов. Большинство – 38 мандатов – получили представители "Единой России". Также в столичный парламент прошли два самовыдвиженца, три представителя от КПРФ и по одному от партий "Новые люди" и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.