ФБР обыскало дом бывшего разведчика США Скотта Риттера

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом заявила представитель бюро Сара Руан.

"Я могу подтвердить, что сотрудники ФБР находятся в доме на улице Довер-драйв в Делмаре для осуществления правоохранительной деятельности в связи с текущим федеральным расследованием", – приводит ее слова ТАСС.

Причины проведения обыска не разглашаются.

Ранее Риттер заявил, что ему не позволили вылететь из Штатов в Россию. По словам бывшего разведчика, во время посадки на рейс из Нью-Йорка сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт, следуя приказу Госдепартамента.

В свою очередь, сотрудники американского Госдепа отказались комментировать ситуацию с Риттером. В ведомстве лишь подчеркнули, что не могут высказываться о статусе паспорта частного гражданина США.

